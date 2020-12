Minister VS: geen bewijs verkiezingsfraude die uitslag verandert

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bewijs gevonden van wijdverbreide verkiezingsfraude die de uitslag van de presidentsverkiezingen zou veranderen. De bevindingen, gemeld door justitieminister Barr, staan in schril contrast met de aanhoudende kritiek van president Trump. Die spreekt over gigantisch kiezersbedrog omdat er onder meer met briefstemmen zou zijn gerommeld, melden Amerikaanse media.

Trump weigert zijn nederlaag te erkennen en toe te geven dat hij niet is herkozen, maar dat zijn rivaal Biden heeft gewonnen. De president wijst erop dat hij meer stemmen vergaarde dan vier jaar geleden. Dat is inderdaad het geval, maar Biden kreeg zo’n 6 miljoen stemmen meer dan Trump: met 80 miljoen een record in de Amerikaanse geschiedenis.