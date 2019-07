Minister Volksgezondheid Congo stapt op

De minister van Volksgezondheid van de Democratische Republiek Congo heeft maandag zijn ontslag aangeboden. Oly Ilunga stapte op nadat president Felix Tshisekedi hem had vervangen als belangrijkste aanspreekpunt in de strijd tegen ebola. De uitbraak van de gevreesde virusinfectie heeft in het noordoosten van het Afrikaanse land al ten minste 1700 mensen het leven gekost.

„Als gevolg van uw besluit het antwoord op de ebola-epidemie onder uw directe supervisie te plaatsen, dien ik bij deze mijn ontslag in als gezondheidsminister”, aldus Ilunga in een brief aan zijn baas. Het bureau van Tshisekedi kondigde zaterdag aan dat een multidisciplinair team de verantwoordelijkheid krijgt voor het beteugelen van de dodelijke ziekte. Dat team zal rechtstreeks rapporteren aan de president.