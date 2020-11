Minister van Justitie VS zet aan tot onderzoeken vermeende fraude

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft federale aanklagers toestemming gegeven om onderzoeken in te stellen naar de door president Donald Trump gesuggereerde stembusfraude door de Democraten. Van die fraude is tot dusver geen enkel bewijs.

In een brief met instructies aan de aanklagers heeft Barr het over „substantiële beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en het tellen”. In de brief roept Barr de federale aanklagers echter ook op om niet achter al te „onrealistische of vergezochte” beweringen aan te gaan.

Sinds de verkiezingen hebben president Trump en sommige Republikeinen herhaaldelijk beweerd dat de Democraten fraude hebben gepleegd, overigens zonder daarvoor enig bewijs te leveren. Trump heeft aangekondigd dat hij de verkiezingsuitslag langs de juridische weg wil aanvechten.

De brief van Barr lijkt onderdeel te zijn van die strategie. Barr is er meermaals van beschuldigd het ministerie van Justitie als machtsinstrument te gebruiken voor het beschermen van de politieke en persoonlijke belangen van president Trump.