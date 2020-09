Minister van Justitie VS: geen racisme in rechtssysteem

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr wil niks weten van beweringen dat er sprake is van institutioneel racisme in het rechtssysteem van de Verenigde Staten. In een interview op nieuwszender CNN zei Barr bovendien dat het beeld dat zwarte Amerikanen geregeld door de politie worden neergeschoten volgens hem niet klopt.

„Ik denk dat we een boel vooruitgang hebben geboekt in de laatste zestig jaar”, aldus Barr. „Als je luistert naar de linkse partijen zou je denken dat er niks zou zijn gebeurd.”

De Black Lives Matter-beweging, die demonstreert tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, baseert zich volgens Barr op een verhaal waarvan volgens hem in werkelijkheid geen sprake is. „Ik denk dat het verhaal van een soort van epidemie van politieagenten die ongewapende zwarte mensen neerschieten, simpelweg een onjuist verhaal is”, zei de minister. „In feite is het zeer zeldzaam dan een ongewapende zwarte Amerikaan door een witte politieagent wordt neergeschoten.”

Buitensporig politiegeweld tegen de zwarte gemeenschap wordt al decennia door velen als een probleem gezien in de Verenigde Staten. Recentelijk staat het onderwerp sterk onder de publieke aandacht na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in Minneapolis, eind mei. Floyd stierf doordat een witte agent minuten lang met zijn knie zijn keel dichtdrukte. Toen de videobeelden naar buitenkwamen, waarop is te horen dat Floyd vlak voor zijn dood zegt dat hij niet kan ademen, leidde dat tot massale demonstraties die soms uitliepen op ongeregeldheden. Onlangs laaide de verontwaardiging verder op nadat een zwarte man in de stad Kenosha door een agent zeven maal in zijn rug werd geschoten.

Politiegeweld en racisme zijn prominente onderwerpen geworden in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. De Democratische kandidaat Joe Biden heeft Barrs baas, president Donald Trump, meermaals verweten dat hij nog meer verdeeldheid probeert te zaaien. Trump ageert op zijn beurt tegen de Black Lives Matter-beweging en neemt het op voor de politie. De president benadrukte vorige week bij de Republikeinse conventie dat hij wil dat de politie harder optreedt tegen misdaad.