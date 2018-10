Minister van Financiën Zuid-Afrika stapt op

De Zuid-Afrikaanse minister van Financiën is opgestapt nadat hij had bekend dat hij leden van de controversiële familie Gupta heeft ontmoet. De vermogende familie was eerder het middelpunt van een politieke rel, omdat ze grote invloed zou uitoefenen op de vorige regering van Jacob Zuma.

President Cyril Ramaphosa heeft laten weten dat hij het ontslag van Nhlanhla Nene „in het belang van goed bestuur” heeft geaccepteerd. De voormalige baas van de centrale bank van Zuid-Afrika, Tito Mboweni, is aangesteld als zijn vervanger.

De familie Gupta zou haar connecties met onder meer Zuma hebben gebruikt om lucratieve contracten van de staat te winnen. De president stapte eerder dit jaar onder grote druk op en heeft het eveneens aan de stok met justitie. De autoriteiten verdenken hem van corrupte praktijken.

Nene werd in 2015 ook al eens ontslagen als minister van Financiën tijdens de regering van Zuma. Afgelopen februari werd hij door Ramaphosa weer aangesteld.