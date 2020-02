Minister van Defensie Jemen ontsnapt aan aanslag

Acht beveiligers van de minister van Defensie van Jemen zijn woensdag omgekomen toen het konvooi met de bewindsman waar zij deel van uitmaakten werd getroffen door een bermbom. De minister bleef ongedeerd.

Het incident was ten oosten van de hoofdstad Sanaa. De minister Mohammed Ali al-Maqdishi bezocht een van de belangrijkste fronten van de oorlog die in Jemen wordt gevoerd sinds 2014. De regering van president Hadi vecht met militaire steun van Saudi-Arabiƫ tegen Houthi-rebellen die een groot deel van het land in handen hebben.