Minister: Trump-station bij Klaagmuur

Een Israëlische minister wil een nog te bouwen station in Jeruzalem vernoemen naar Donald Trump. Bewindsman Yisrael Katz (Transport) wil de Amerikaanse president zo bedanken voor zijn „moedige en historische besluit Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.”

Het Donald John Trump Station moet in de omgeving van de Klaagmuur worden gebouwd, zei Katz in een verklaring. Een woordvoerster van zijn ministerie benadrukte dat de plannen nog niet definitief zijn. Het is nog onduidelijk wanneer groen licht kan worden gegeven voor de beoogde ondergrondse verlenging van een hogesnelheidslijn en de komst van het Trump-station.

De Amerikaanse president kreeg internationaal een storm aan kritiek over zich heen vanwege de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, maar de Israëlische regering reageerde dankbaar. De locatie die Katz in gedachten heeft voor het station is overigens ook omstreden. Het ligt volgens Reuters midden in het gebied dat de Palestijnen claimen als toekomstige hoofdstad.