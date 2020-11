Minister: topadviseur Cummings stapt eind dit jaar op

De hoogste adviseur van de Britse premier Boris Johnson, Dominic Cummings, stapt tegen het einde van het jaar op. Dat bevestigde minister van Transport Grant Shapps vrijdag tegenover Sky News.

Shapps vertelde Sky dat Cummings van plan is niet veel langer dan een jaar in het zadel te blijven als topadviseur van Johnson. „Hij was van plan zichzelf dit jaar overbodig te maken door middel van dat ene grote ding waar hij aan werkte”, aldus minister Shapps. „Dat was natuurlijk het eindigen van de brexit aan het einde van de transitieperiode op 31 december.”

Nadat Johnson in juli 2019 premier werd, huurde hij Cummings in als zijn belangrijkste adviseur. Samen werkten ze de strategie uit om tijdens de parlementsverkiezingen in te zetten op de boodschap dat de brexit gerealiseerd moest worden. Dat leidde eind 2019 tot een grote overwinning voor de Conservatieven van Johnson.

Eerder deze week stapte Lee Cain, directeur communicatie en bondgenoot van Cummings, op na berichten over interne spanningen in Downing Street. Cain en Cummings zijn al jarenlang collega’s en hebben samengewerkt aan de brexitcampagne tijdens het EU-referendum. Het vertrek van Cain leidde tot geruchten dat zijn bondgenoot ook zou aftreden.