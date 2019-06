Minister: tolheffing is van tafel

De Duitse tolheffing is in haar huidige vorm van tafel, zei de Duitse verkeersminister Andreas Scheuer (CSU) dinsdag in reactie op het oordeel van het Europees Hof van Justitie dat de zogenaamde Maut in strijd is met het Europees recht. "Dit oordeel moeten we respecteren en accepteren."

De minister stelde een werkgroep in die de gevolgen van de uitspraak in kaart moet brengen, meldt de krant Tagesspiegel. Scheuer verzekerde dat het oordeel van het hof niet betekent dat Duitsland nu afziet van het beprijzen van weggebruik. Hij verwees naar andere EU-landen waar dit al het geval is.

De minister noemde de uitspraak "verrassend" omdat in Duitsland parlement en regering geen problemen zagen met de tolheffing en ook de Europese Commissie ermee instemde. "Dit is geen mooie dag voor de financiering van infrastructuur in Duitsland."