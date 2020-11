Minister: radicaal-islamitisch motief achter aanslag Wenen

Achter de aanslag in Wenen maandagavond zit een radicaal-islamitisch motief, heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag gezegd. De aanslag heeft aan twee mannen en een vrouw het leven gekost. De doodgeschoten dader sympathiseerde met de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), aldus Nehammer.

De minister herhaalde zijn oproep van maandag om thuis te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog een dader. Het gevaar is volgens hem nog niet voorbij.

„We hebben gisteren een aanslag meegemaakt door minstens één islamistische terrorist”, aldus Nehammer. De minister zei dat hij in belang van het onderzoek geen verdere informatie over de identiteit van de gedode dader kon geven. Hij voegde daaraan toe dat het doel van de aanval was om de democratische maatschappij van Oostenrijk te verzwakken of te verdelen.

Volgens Nehammer was de doodgeschoten dader zwaargewapend en droeg de man een bomgordel. De Weense politie stelt op Twitter dat de bomgordel in kwestie nep blijkt te zijn.