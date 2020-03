Minister Raab is ‘designated survivor’ van Boris Johnson

Als de Britse premier Boris Johnson wordt uitgeschakeld door het coronavirus, zal zijn minister van Buitenlandse Zaken aantreden als waarnemend premier. Dat maakte de regering bekend nadat Britse media hadden bericht dat sprake is van onenigheid binnen het kabinet over welke minister moet optreden als vervanger.

Het kantoor van Johnson benadrukt volgens The Independent dat het „goed” gaat met de premier. Mocht daar verandering in komen, dan moet minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken de regering gaan leiden. Johnson is voor zover bekend niet getest op het virus.

The Sunday Times had bericht dat kabinetsleden met elkaar in de clinch lagen over de mogelijke vervanging van de premier. Sommige topfunctionarissen zouden het liefst minister Michael Gove van Kabinetszaken zien als ‘designated survivor’.

„Veel mensen denken dat Michael en niet Raab de leiding moet krijgen als Boris zijn werk niet kan doen omdat hij is uitgeschakeld”, zei een anonieme minister tegen de krant. „Een van die mensen is Michael zelf, natuurlijk.”

De onduidelijkheid over wie Johnson zou vervangen, leidde ook tot onvrede onder parlementariërs. „Niemand lijkt me te kunnen uitleggen wat er gaat gebeuren als de premier zijn werk niet meer kan doen”, klaagde het conservatieve Lagerhuislid Peter Bone zondag.

„In een nationale noodsituatie wil je je geen zorgen hoeven maken over wie de leiding heeft”, zei Bone. „En je wil niet dat de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Kabinetszaken kibbelen over wie de baas is.”