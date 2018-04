Minister Pompeo meteen na benoeming naar NAVO

De net benoemde Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is meteen aan werk met een reis naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Pompeo is vrijdag in de Belgische hoofdstad verwelkomd door NAVO-chef Jens Stoltenberg en hij spreekt later met zijn NAVO-collega’s.

Pompeo wil ook apart spreken met de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en de Duitse collega Heiko Maas. Pompeo geldt als een rechtse conservatief die tot voor kort de baas bij de inlichtingendienst CIA was. Hij is de opvolger van de door president Trump ontslagen minister Rex Tillerson.

De NAVO-ministers spreken onder meer over de moeilijke relatie met Rusland, de toestand in Afghanistan, militaire opleidingsprojecten in Irak en over de vraag hoe de mogelijk toekomstige NAVO-landen, Georgië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina ervoor staan.