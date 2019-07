Minister Pompeo looft Mexico om immigratie

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft zijn Mexicaanse collega bedankt voor de strengere immigratiehandhaving door het land. Dat heeft volgens Pompeo geleid tot minder migranten die de Verenigde Staten binnenkomen.

Pompeo ontmoette zijn Mexicaanse collega Marcelo Ebrard zondag in Mexico-Stad tijdens een reis in de regio, die begon in Argentinië en Ecuador. De topontmoeting tussen beide ministers bevestigde dat de betrekkingen tussen Washington en Mexico-Stad aanzienlijk zijn gekalmeerd sinds begin juni. Toen dreigde president Donald Trump nog met nieuwe importtarieven tegen de zuidelijke buur, tenzij het land hard ging optreden om de migrantenstroom te vertragen.

Pompeo reisde later naar El Salvador voor een ontmoeting met president Nayib Bukele, waar beide partijen beloofden samen te werken aan het immigratievraagstuk. Pompeo zei in El Salvador dat Mexico „echt vooruitgang heeft geboekt” op het gebied van migratie.

„De cijfers zijn goed. Er zijn tegenwoordig minder aanhoudingen aan onze zuidgrens, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Er is nog veel werk te doen”, aldus Pompeo op een persconferentie.