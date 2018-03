Minister Noord-Korea op weg naar Zweden

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho is op weg naar Zweden. Hij reist via Peking. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten.

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldde dat de Noord-Koreaanse minister op het vliegveld was gesignaleerd in gezelschap van Choi Kang-il, een hoge Noord-Koreaanse diplomaat die verantwoordelijk is voor de contacten met de VS.

De Zweedse ambassade in Pyongyang behartigt de belangen van de Verenigde Staten, omdat Washington en Pyongyang geen diplomatieke betrekkingen onderhouden. Vorige week accepteerde president Donald Trump een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor een ontmoeting in mei.