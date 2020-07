Minister Nieuw-Zeeland weg om relatie met medewerkster

Een minister in Nieuw-Zeeland is uit zijn ambt gezet door premier Jacinda Ardern vanwege een relatie met een oud-medewerkster. Volgens Ardern was zijn positie „onhoudbaar” geworden.

Het gaat om de 41-jarige Iain Lees-Galloway die de portefeuille immigratie onder zich had. Hij is lid van de New Zealand Labour Party en zal zich niet verkiesbaar stellen bij de komende verkiezingen in september, maakte de premier woensdag op een persconferentie bekend. „De minister heeft over een periode van twaalf maanden blijk gegeven van een gebrek aan goed oordeelsvermogen. Bij het aangaan van deze relatie heeft hij zich kwetsbaar gesteld voor beschuldigingen van misbruik van zijn ambt”, zei ze.

In een schriftelijke verklaring meldde Lees-Galloway dat hij het besluit van de premier accepteert en bood hij zijn verontschuldigingen aan. „Ik heb in mijn functie volledig ongepast gehandeld en kan niet als minister aanblijven.”

Een dag eerder werd bekend dat het parlementslid Andrew Falloon van de New Zealand National Party is opgestapt. Dat deed hij na beschuldigingen dat hij onzedelijke foto’s had gestuurd naar een jonge vrouw.