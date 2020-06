Minister: niet alle daders kindermisbruik Münster worden gepakt

De minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, denkt dat niet alle daders in de grote kindermisbruikzaak in Münster worden gepakt. Dat zei hij in gesprek met de krant Bild.

„Onze prioriteit ligt momenteel bij het veroordelen van de daders die al zijn opgepakt”, aldus Reul. Vrijdag werden elf mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij het landelijke kindermisbruiknetwerk. Vooralsnog zijn drie kinderen van 5, 10 en 12 jaar oud geïdentificeerd als slachtoffers. De hoofdverdachte is een 27-jarige man uit Münster. In het huis van de hoofdverdachte is professionele video-apparatuur gevonden. Hij bood de foto’s en video’s van het misbruik aan op het Darknet.

„Onze tweede prioriteit is nog meer daders, en nog belangrijker, nog meer slachtoffers te vinden”, zei de minister. Hij zei dat daarna nog moet worden gekeken naar wie de beelden online heeft bekeken. Er is volgens Reul echter zoveel data gevonden, dat niet alles tegelijk kan worden onderzocht.

De zaak werd vrijdag naar buiten gebracht nadat verdachten in verschillende deelstaten waren gearresteerd. Onderzoekers hebben nu meer dan 500 terabyte aan goed gecodeerd materiaal veiliggesteld. Na evaluatie van de eerste gegevens zijn politie en officieren van justitie van mening dat slechts een klein deel van de vermeende misdrijven bekend geworden is. Van de elf gearresteerden zitten er zeven nog vast.