Minister Kosovo ontslagen na uitzetting Turken

Premier Ramush Haradinaj van Kosovo heeft vrijdag de minister van Binnenlandse Zaken en de chef van de geheime dienst ontslagen na de arrestatie en uitlevering aan Turkije van zes Turkse staatsburgers.

De premier had gezegd dat hij niet op de hoogte was van de operatie om de zes te deporteren. Die waren donderdag in Kosovo gearresteerd omdat ze banden zouden hebben met scholen die gefinancierd worden door de Fethullah Gülen-beweging. Ankara geeft die de schuld voor de mislukte coup van 2016.

„Beiden worden ontslagen vanwege de arrestaties die gisteren hebben plaatsgevonden”, zei een hoge regeringsfunctionaris.