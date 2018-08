Minister Kneissl: Ik onderwierp me niet aan Poetin

De Oostenrijkse minister Karin Kneissl (Buitenlandse Zaken) heeft gereageerd op de ophef die volgde op haar dans met de Russische president Vladimir Poetin. De bewindsvrouw (53) kreeg veel kritiek te verduren omdat ze een kniebuiging maakte voor haar danspartner. Kneissl zei tegen radiozender ORF dat zo'n buiging gebruikelijk is na een dans.

De commotie ontstond na de bruiloft van Kneissl, waar Poetin als gast zijn opwachting had gemaakt. Critici oordeelden later dat de minister van Buitenlandse Zaken haar geloofwaardigheid te grabbel had gegooid. De beelden van een Oostenrijkse topfunctionaris die knielt voor de Russische leider, zouden volgens Oostenrijkse media misbruikt kunnen worden door de propagandamachine van het Kremlin.

Kneissl vindt dat de kritiek zwaar overdreven is. ,,Het is opgevat als een daad van onderwerping, maar mensen die me kennen weten dat ik me aan niemand onderwerp”, benadrukte de partijloze minister. Ze stelde dat de Russische president ook voor haar heeft gebogen.