Minister Justitie VS gehoord door Huis van Afgevaardigden

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr moet dinsdag getuigen voor de Juridische Commissie van het Huis van Afgevaardigden over mogelijke politieke beïnvloeding van justitie in het land. Het gaat onder meer over de zaken tegen Donald Trumps bondgenoten Roger Stone en Michael Flynn.

Oud-campagneadviseur van de president Roger Stone werd veroordeeld tot ruim 3 jaar gevangenisstraf vanwege liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen. Trump verleende zijn vriend gratie. Volgens Trump was de vervolging van Stone een complot en werd hij oneerlijk behandeld.

In de zaak tegen Flynn, voormalig nationaal veiligheidsadviseur van Trump, zou de president hebben aangedrongen op het intrekken van de aanklachten. Flynn heeft bekend dat hij heeft gelogen tegen de FBI over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS. De openbaar aanklager liet de zaak in mei vallen, waarna vorige maand door een rechter werd besloten dat Flynn ondanks zijn bekentenis niet wordt vervolgd.

Barr moet in het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden uitleg geven over wat er in deze zaken is gebeurd en waarom Flynn niet verder is vervolgd.