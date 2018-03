Minister instrueert OM in VS over doodstraf

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft de openbare aanklagers in het land woensdag geïnstrueerd de doodstraf te eisen in drugszaken als dat „gepast” is. Hij zei erbij dat het departement alles in het werk moet stellen om het misbruik van zware pijnstillende middelen te bestrijden. Dat heeft epidemische vormen aangenomen in de VS.

De oproep van Sessions aan de officieren van justitie is onderdeel van een plan dat Donald Trump eerder deze week lanceerde in New Hampshire. De president drong aan op het executeren van handelaren en smokkelaars van (synthetische) opiaten.

Het voorstel vaker de doodstraf te eisen in grote federale drugszaken heeft al veel verzet opgeroepen. Groeperingen die de strafrechtspleging willen hervormen, zeggen dat het een totaal verkeerd antwoord is op een algemene gezondheidscrisis.