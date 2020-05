Minister Hongkong verdedigt veiligheidswet na protesten

Topfunctionarissen in Hongkong steunen het voornemen van China om omstreden nieuwe veiligheidswetgeving in te voeren. De minister van Veiligheid van de metropool zei dat dergelijke maatregelen nodig zijn om het „groeiende terrorisme” aan te pakken.

Minister John Lee zei in een verklaring dat „terrorisme toeneemt in de stad” en dat ook steeds vaker sprake is van „activiteiten die schadelijk zijn voor de nationale veiligheid”. Hij verwees onder meer naar de onafhankelijkheidsbeweging.

De politiechef van Hongkong, Chris Tang, sprak eveneens zijn steun uit voor de nieuwe wet. Hij stelde dat sinds het begin van de protesten herhaaldelijk vuurwapens en munitie in beslag zijn genomen. De veiligheidswetgeving kan volgens de politiechef helpen de „sociale orde” in de metropool te herstellen.

Politie Hongkong weer slaags met duizenden betogers

Niet alle inwoners van Hongkong zitten te wachten op de nieuwe wetgeving. Tegenstanders vrezen dat die de speciale status van hun stad ondermijnt. De politie vuurde zondag traangas af en arresteerde 180 mensen tijdens protestacties. Er waren duizenden mensen de straat op gegaan.

De voormalige Britse kolonie Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van de Volksrepubliek China, maar heeft meer vrijheden dan andere delen van het land. De nieuwe veiligheidswet, die nog moet worden goedgekeurd door het Chinese parlement, zou het mogelijk maken Chinese veiligheidsdiensten in te zetten in Hongkong.

De regering van Hongkong benadrukte zondagavond in een verklaring dat de meeste inwoners en buitenlandse investeerders „niets te vrezen hebben” van de nieuwe wet. Critici zouden de ogen sluiten voor het geweld van „radicale betogers” en degenen die hen in het geheim zouden aansturen.