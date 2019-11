Minister gevraagd te getuigen tegen Trump

De comités van het Huis van Afgevaardigden die het onderzoek naar de afzettingsprocedure van president Donald Trump uitvoeren, hebben de Amerikaanse minister Rick Perry van Energie uitgenodigd om te getuigen. Dat schrijft The Wall Street Journal. Ook Russel Vought, de waarnemend directeur van het bureau voor Management en Budget van het Witte Huis dat de begroting bijhoudt, heeft een uitnodiging gekregen.

Beide leden van het kabinet van Trump zijn gevraagd om woensdag tijdens een besloten sessie van de comités te verschijnen. Ook adviseur Ulrich Brechbuhl van het ministerie van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris David Hale zijn benaderd om dan langs te komen. Dat zegt een ambtenaar die betrokken is bij het onderzoek.

Het is de vraag of Perry zal verschijnen. Een woordvoerster van het ministerie van Energie laat weten dat de minister niets voelt voor een besloten sessie en liever ziet dat de hoorzitting openbaar is. Op die manier kan het Amerikaanse volk er getuige van zijn, zegt ze.