Minister: EU-top wordt keerpunt voor brexit

Het volgende keerpunt voor de brexit wordt de top van de Europese Unie op 17 en 18 oktober, waaruit hopelijk iets nieuws komt om over te debatteren in het Lagerhuis. Dat zei de Britse minister van Transport, Grant Shapps, vrijdag tegen de BBC.

„Het eerstvolgende belangrijke moment ligt rond de volgende EU-top, die toch pas medio oktober is, en dan is er misschien nieuws om over te praten”, zo verwees hij naar de verlengde schorsing van het Britse parlement. Dat heeft volgens hem nog voldoende tijd om te praten over „welk nieuws er ook komt uit deze extra inspanning van de EU en onze diplomaten om tot een akkoord te komen”.