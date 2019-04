Minister Estland na een dag al weg

De maandag aangetreden nieuwe regering van Estland is een dag later al een van de ministers kwijt. Marti Kuusik diende zijn ontslag in als minister van IT en Buitenlandse Handel.

De politicus van de uiterst rechts partij EKRE is middelpunt van een onderzoek naar huiselijk geweld. Hij ontkent iets te hebben misdaan. President Kersti Kaljulaid maakte dinsdag bekend Kuusiks ontslag te hebben aanvaard maar vertelde er niet bij waarom de politicus opstapt.

Kuusik was een van de vijf ministers van de EKRE die in de verkiezingen in maart de aanhang zag verdubbelen dankzij het duidelijke anti-migranten standpunt. De partij is de op een na grootste partner in de regering die onder andere in het regeerakkoord heeft opgenomen niet deel te zullen nemen aan de verdeling van vluchtelingen zoals de EU dat heeft bepaald.