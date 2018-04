In tegenstelling tot eerdere informatie zijn bij de aanslag in Münster in totaal drie mensen om het leven gekomen. Het betreft twee slachtoffers en de dader, zei minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, (CDU) zaterdag.

„Er zijn er drie in totaal”, aldus Reul. Eerder had het federale ministerie van Binnenlandse Zaken gesproken over vier doden.