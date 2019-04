Minister Brazilië wil dictatuur uit schoolboek

De Braziliaanse minister van Onderwijs, Ricardo Vélez, wil dat er in de schoolboeken niet wordt gesproken over een dictatuur als de militaire regeringen die het land bestuurden van 1964 tot 1985 worden beschreven. Die periode was volgens hem een periode van economische bloei, ingeluid door de staatsgreep op 31 maart 1964.

„Er komen progressieve veranderingen aan in de leerboeken die over de geschiedenis van ons land gaan”, citeerde dagblad Valor Econômico de minister donderdag. „De nieuwe versie doet meer recht aan de werkelijkheid.”

Vélez heeft zich net als president Jair Bolsonaro al eerder positief uitgelaten over de periode van twintig jaar, waarin honderden mensen verdwenen of werden gedood en duizenden gevangen werden genomen en gemarteld.

Zondag was het 55 jaar geleden dat de coup plaatsvond. De rechts-extremistische Bolsonaro had opgeroepen tot „een trotse herdenking”, maar veel mensen waren juist de straat opgegaan om de slachtoffers van het toenmalige regime te herdenken.