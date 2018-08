Minister Brandenburg vermoedt brandstichting

Karl-Heinz Schröter, de minister van Binnenlandse Zaken van Brandenburg, vermoedt dat de bosbrand die sinds donderdag woedt in de Duitse deelstaat is aangestoken. Hij zei vrijdagmiddag op de regionale nieuwszender RBB dat het vuur tegelijkertijd op verscheidene plekken is ontstaan. De wekt de indruk dat er sprake is van opzet. Het onderzoek naar de oorzaak is nog niet afgerond.

Honderden brandweerlieden en reddingswerkers zijn nog in de weer om de vlammenzee te bestrijden. De grootste brandhaard beslaat zo’n 350 hectare. Verder zijn er nog twee andere op respectievelijk 2 en 4 kilometer afstand. Het gebied is moeilijk toegankelijk en bovendien ligt er een oud militair oefenterrein, waar veel munitie in de grond zit.