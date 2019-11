Minister Blok: Kom in actie tegen religieuze intolerantie

Geen woorden, maar concrete daden moeten religieuze intolerantie tegengaan. Dat was maandag de boodschap tijdens de opening van een internationale conferentie in Den Haag over vrijheid van religie en levensovertuiging.

De conferentie, de zevende editie in het zogenoemde Istanboel Proces, heeft als doel intolerantie, discriminatie en geweld op basis van religie of levensovertuiging tegen te gaan. En dat is hard nodig, aldus minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. De „gruwelijke aanslagen” op de Joodse synagoge in het Duitse Halle en de moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland dit jaar zijn volgens hem daar het bewijs van.

Maar niet alleen deze „extreme uitingen”, ook het omgaan met religieuze verschillen in de samenleving is volgens Blok „een grote opgave.” Nederland heeft een traditie als het gaat om religieuze tolerantie, zei de minister, maar ook in Nederland is er nog steeds sprake van geweld en intolerantie op basis van geloof.

Aanslag

Een van de aanwezigen was Farid Ahmed, een overlevende van de aanslag op de moskee in Christchurch. De schutter doodde zijn vrouw, maar toch wil Ahmed het hem vergeven. Blok ziet Ahmed als een teken van hoop en als een bewijs dat liefde boven haat gaat.

Voor de Nederlandse religiegezant Jos Douma, die samen met minister Blok de conferentie opende, moest de bijeenkomst geen „verheven discussies”, maar praktische politiek met oog voor de werkelijkheid opleveren. Ook Ahmed Shaheed, VN-rapporteur godsdienstvrijheid, riep op tot daadkracht. Hij legde de nadruk op het belang van educatie en uitwisseling van ideeën. Andere sprekers waren Kate Gilmore, plaatsvervangend hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, en de Pakistaanse minister van Educatie, Shafqat Mahmood.

Maandag en dinsdag kwamen religieuze en maatschappelijke partijen, experts en afgevaardigden uit verschillende landen bijeen om succesvolle en praktische toepassingen van beleid uit te wisselen.

Een van de genodigden was de Irakese journalist en academicus Saad Salloum. Hij deelde op de conferentie zijn ervaringen als medeoprichter van het Iraqi Council for Interfaith Dialogue, een instituut dat zich inzet voor dialoog tussen de religieuze gemeenschappen in Irak.

Autobom

Volgens Salloum is wederzijdse kennis „een van de sleutels” voor tolerantie. „In het Arabisch kennen we het gezegde ”De mens is een vijand van onbekende dingen”. Als we de ander leren kennen, zien we echter dat hij in veel dingen gewoon net als wij is.”

Zijn werk is een kwestie van lange adem, aldus Salloum. „Het kan wel decennia duren voordat je resultaat ziet. We leren de jeugd om vredestichter te zijn.” En ondanks al de inspanningen kan „één autobom ons hele werk vernietigen.”