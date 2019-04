Minister Binnenlandse Veiligheid VS vertrekt

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen stapt op. Dat heeft ze bevestigd nadat president Donald Trump op Twitter liet weten dat ze voorlopig wordt vervangen door Kevin McAleenan. Nielsen was sinds december 2017 minister in het kabinet van Trump.

„Ik wil Nielsen bedanken voor haar bewezen diensten”, twittert Trump. „Ik ben verheugd om aan te kondigen dat Kevin McAleenan haar taken voorlopig gaat overnemen”, zegt hij in een tweede tweet. „Ik heb er vertrouwen in dat hij het geweldig gaat doen!”

McAleenan was tot vandaag commissaris bij de Amerikaanse douane en grensbewakingsdienst. De minister van Binnenlandse Veiligheid is onder meer verantwoordelijk voor de bouw van de muur op de grens met Mexico.

Nielsen verdedigde vorig jaar het beleid van Trump om migrantenkinderen bij binnenkomst te scheiden van hun ouders. Dat kwam haar op veel kritiek te staan. Zo verliet Nielsen een Mexicaans restaurant in Washington nadat actievoerders haar daar lastigvielen.