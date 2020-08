Minister bij bezoek uit VS: Taiwan vreest zelfde lot als Hongkong

Taiwan komt in een steeds lastiger pakket nu China de democratisch bestuurde eilandstaat steeds meer onder druk zet, vertelde de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu de bezoekende minister van Volksgezondheid van de Verenigde Staten Alex Azar dinsdag. Taiwan vreest dat het uiteindelijk hetzelfde lot ondergaat als Hongkong, dat door de nieuwe Chinese veiligheidswet zijn autonomie dreigt te verliezen.

Azar kwam zondag aan in Taiwan. Het is het hoogste bezoek dat het land in 40 jaar kreeg uit de Verenigde Staten. China, dat Taiwan als een afvallige provincie ziet, veroordeelde het bezoek scherp. Maandag staken Chinese gevechtsvliegtuigen de middellijn in de Straat van Taiwan over, hetgeen door de regering in Taipei als intimidatie wordt gezien. Terwijl Azar op bezoek was werd bovendien in Hongkong de mediamagnaat Jimmy Lai opgepakt op verdenking van het overtreden van de nieuwe veiligheidswet.

Op Hongkong is officieel het principe „een land, twee systemen” van toepassing, dat inhoudt dat China het democratisch bestel, de onafhankelijke rechterlijke macht en de vrijemarkteconomie van Hongkong respecteert. Hetzelfde principe is aan Taiwan voorgesteld om het eiland te overtuigen zich bij China aan te sluiten. Dat is vooralsnog door alle Taiwanese regeringen en grote politieke partijen geweigerd.

Wu zei dat Taiwan geluk heeft met een goede vriend als de Verenigde Staten. „We weten dat dit niet alleen om de status van Taiwan gaat, maar over het beschermen van de democratie tegen autoritaire agressie. Taiwan moet deze strijd winnen zodat de democratie zegeviert”, aldus Wu.

Azar is niet alleen in Taiwan om steun te betuigen aan het land te midden van de oplopende spanningen met China, maar ook om meer te leren over de succesvolle aanpak van het nieuwe coronavirus. Door een vroegtijdige, preventieve aanpak zijn daar maar weinig mensen besmet geraakt.

Officieel onderhoudt Washington geen diplomatieke banden met Taipei, maar de VS zijn wel de grootste wapenleverancier van Taiwan. De Trump-regering heeft betere banden met de eilandstaat een prioriteit gemaakt nu de spanningen met China steeds verder oplopen.