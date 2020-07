Minister bezorgd over feestende Duitsers op Mallorca

De Duitse minister van Volksgezondheid maakt zich zorgen over het gedrag van Duitse toeristen op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca die zich niets aantrekken van de coronamaatregelen. Ze gaan gewoon uit zonder mondkapje en zonder voldoende afstand te houden.

Het kan de vooruitgang ongedaan maken die is geboekt bij de bestrijding van het virus, aldus minister Jens Spahn in Berlijn. Hij zegt te begrijpen dat mensen zich op hun vakantie willen ontspannen, maar ze moeten zich wel aan de regels houden om een tweede golf besmettingen te voorkomen. De beelden van Mallorca afgelopen weekeinde zijn verontrustend, vindt Spahn. Hij waarschuwt dat het geen tweede Ischgl mag worden, verwijzend naar het Oostenrijkse skidorp dat een coronabrandhaard was.

Media op Mallorca bestempelden de situatie rond de voornamelijk Duitse feestvierders als chaos. Een Duitstalige krant zei dat het leek alsof niemand ooit van de coronapandemie had gehoord. Videobeelden tonen groepen Duitse vakantiegangers die zich drinkend, zingend en dansend op terrasjes vermaken.