Minister Azerbeidzjan naar Genève voor wapenstilstandoverleg

De onderhandelingen in Genève over een staakt-het-vuren in de Nagorno-Karabach regio zullen alleen bijgewoond worden door Azerbeidzjan. Armenië schuift niet aan tafel bij het gesprek, dat Rusland, Frankrijk en de VS donderdag organiseren naar aanleiding van het recent opgelaaide conflict over de betwiste regio.

Woensdag initieerde de zogeheten Minks-groep de geplande overleggen in Genève en Moskou. Deze groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wordt voornamelijk gevormd door Frankrijk, Rusland en de VS. Maar andere deelnemers zijn behalve de landen in conflict (Armenië en Azerbeidzjan): Duitsland, Finland, Italië, Turkije, Wit-Rusland en Zweden. De groep probeert al sinds 1994 een oplossing te vinden voor het conflict over de Nagorno-Karabach regio.

Donderdag spreekt Azerbeidzjaanse minister van Buitenlandse Zaken Jejhoen Bajramov met diplomaten van de drie voornaamste Minsk-landen. De Armeense minister van Buitenlandse Zaken Zohrab Mnatsakanian komt niet naar Genève, „omdat het onmogelijk is te onderhandelen terwijl militaire operaties voortgezet worden”. Wel zal de Armeense minister maandag naar Moskou reizen, om met minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov te spreken.

Rusland heeft goede banden met Armenië en Azerbeidzjan. De minister van Defensie Sergei Sjoigoe sprak woensdagavond al met beide landen, maar maakte niets bekend over de inhoud van de gesprekken.