Minister Australië zegt sorry na obesitas-rel

De Australische minister van Sport is in opspraak geraakt doordat ze mensen met overgewicht leek te beschimpen. Bridget McKenzie liet zich op een congres over obesitas fotograferen terwijl ze haar wangen bol blaast en over haar buik wrijft, bericht The Sydney Morning Herald.

De minister staat op de gewraakte foto naast een spandoek met het opschrift ‘Nationale Obesitas-top’. Dat leidde tot veel boze en spottende reacties op sociale media. Twitteraars verweten McKenzie op spottende wijze iemand met overgewicht te imiteren.

De minister bood later excuses aan voor de „erg onhandige foto”, maar zei ook dat sprake was van een misverstand. „Ik liet zien hoe mijn buik voelde toen roerei reageerde op de yoghurt die ik net had gegeten”, aldus de politica. Ze benadrukte obesitas erg serieus te nemen en mensen niet te willen stigmatiseren.