Minder treinen naar Belgische kust door drukte en na geweld

De Belgische spoorwegen laten komend weekeinde minder treinen naar de kust rijden om de drukte daar te beperken en na meerdere geweldplegingen. Per trein mag hooguit 80 procent van de stoelen zijn bezet.

Spoorwegmaatschappij NMBS zal dan toch minder treinen inzetten richting kust tijdens de zomer, melden regionale autoriteiten na overleg met ministers, burgemeesters van kustgemeenten en de NMBS. Voor elke kustgemeente is een maximumaantal treinreizigers per dag bepaald, afhankelijk van het station. In de grote stations houden extra agenten de boel in de gaten, maar ook in de treinen komt er meer toezicht. Aanvankelijk was het niet de bedoeling treinen te schrappen om in coronatijden zo veel mogelijk ruimte te bieden.

Naar Oostende mogen maximaal 10.000 treinreizigers per dag reizen. Voor Blankenberge zijn dat er 6000 en voor Knokke-Heist 2000. De regeling gaat bij succes mogelijk ook gelden voor andere weekeinden. De burgemeester van Blankenberge hoopt dat mensen snappen dat massaal naar de kust komen in tijden van corona geen goed plan is. In de badplaats was zaterdag nog een grote vechtpartij onder toeristen.