Minder stormbandpinguins op Antarctica door klimaatverandering

Het aantal stormbandpinguïns op Antarctica is de afgelopen vijftig jaar met 60 procent gedaald. Milieuorganisatie Greenpeace meldt dat het aantal dieren in bepaalde kolonies zelfs met 77 procent is gekrompen.

Greenpeace stuurde een groep onafhankelijke wetenschappers op expeditie voor een telling. Zij stelden vast dat de kolonies op Elephanteiland, voor de kust van het Antarctisch Schiereiland, veel kleiner zijn geworden sinds de laatste telling in 1971.

„Het lijkt erop dat het ecosysteem van de Zuidelijke Oceaan fundamenteel is veranderd,” zei een van de leiders van de onderzoeksexpeditie. „Alles wijst erop dat klimaatverandering hiervoor verantwoordelijk is.”

Antarctica is volgens de Wereld Meteorologische Organisatie een van de snelst opwarmende regio’s ter wereld. Afgelopen week werd er de hoogste temperatuur ooit gemeten, 18,3 graden.