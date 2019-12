Minder scheidingen onder Britse paren

Het aantal echtscheidingen in het Verenigd Koninkrijk daalde in 2018 naar het laagste niveau in bijna een halve eeuw.

De afgelopen vijftien jaar is er een dalende trend zichtbaar, al ligt de oorzaak grotendeels bij een achterstand in het verwerken van scheidingsverzoeken.

De nieuwe cijfers komen van het Britse statistiekbureau Office for National Statistics. Hieruit blijkt dat, los van de oorzaak, het aantal echtscheidingen al sinds 2004 daalt.

In 2018 waren er ruim 90.000 scheidingen, een daling van 10,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Per duizend getrouwde mensen waren er 7,5 scheidingen – dat waren er in het voorgaande jaar nog 8,4. De daling komt dus niet doordat steeds minder mensen trouwen.

Mensen zijn tegenwoordig ook ouder dan vroeger, als ze gaan scheiden. In de jaren zeventig betrof het grootste deel van de gestrande huwelijken mensen tussen de 25 en 35 jaar. De laatste jaren zijn juist mensen van ouder dan 45 oververtegenwoordigd in de echtscheidingscijfers.

„Het belangrijkste nieuws is dat er op de lange termijn een duurzame afname is van de scheidingspercentages”, vindt Harry Benson, directeur van de Marriage Foundation, een organisatie die zich inzet voor het huwelijk. Hij vertelt op de website Christian Today dat de cijfers goed nieuws zijn, ook al zou het kunnen dat de daling vooral komt door een administratieve achterstand.

Samenwonen

Wel maakt hij zich nog steeds zorgen over mensen die ongehuwd samenwonen. Hij ziet „geen enkel teken van verbetering van de stabiliteit” van die relaties. Ruim de helft van het aantal mensen dat samenwoont is niet gehuwd. Relaties van ongehuwd samenwonenden gaan drie keer zo vaak stuk als die van gehuwden, weet Benson.