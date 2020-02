Minder nieuwe doden en besmettingen coronavirus in China

Het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus in China is woensdag opgelopen naar 1113, meldt de nationale gezondheidscommissie. Met 97 dodelijke slachtoffers tegen 108 een dag eerder en ook een lager aantal nieuwe besmettingen dan een dag eerder, zijn wetenschappers in China voorzichtig positief.

De belangrijkste medisch adviseur van de Chinese regering meldde dat in verschillende provincies het aantal nieuwe gevallen daalt. „Ik hoop dat deze epidemie ergens in april over is”, zei epidemioloog Zhong Nanshan, die een belangrijke rol vervulde in de bestrijding van het SARS-virus in 2003.

In China werden woensdag 2015 nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat is het laagste aantal sinds 30 januari. Op 4 februari werden nog meer dan 3000 nieuwe gevallen gemeld. Dat was het hoogste aantal nieuwe besmettingen op een dag. In totaal zijn voor zover bekend volgens de commissie 44.653 mensen besmet.

Op het cruiseschip Diamond Princess werden woensdag (lokale tijd) 39 nieuwe besmettingen geconstateerd. Ook raakte een quarantaine-medewerker besmet. Het totale aantal besmettingen op het cruiseschip dat voor Japan ligt, is daarmee op 175 gekomen. Het schip heeft ongeveer 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. Zij moeten nog tot 19 februari in quarantaine blijven.