Minder nieuwe coronabesmettingen in Rusland

Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Rusland is de afgelopen 24 uur toegenomen met 10.699. Dat is minder dan een dag eerder. Wel ligt de dagelijkse stijging van het aantal gediagnosticeerde patiënten voor de zesde dag op rij boven de 10.000.

Het totale aantal besmette personen in Rusland komt daarmee op 187.859. Donderdag meldde Rusland nog een recordaantal van 11.231 vastgestelde besmettingsgevallen in de voorafgaande 24 uur.

De Russische autoriteiten melden dat er in het laatste etmaal 98 doden met het coronavirus te betreuren waren. In totaal zijn 1723 Russen bezweken bij wie het longvirus was vastgesteld.