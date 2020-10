Minder nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 8685 gestegen. Dat meldt het Robert Koch Instituut (RKI) voor infectieziekten maandag. De stijging is minder dan een dag eerder toen 11.176 nieuwe gevallen werden gerapporteerd.

Zaterdag ging het nog om 14.714 nieuwe gevallen. Dat was een record.

Het totaal aantal besmettingen in Duitsland staat nu op 437.866. Het gerapporteerde dodental steeg met 24 tot 10.056.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep zaterdag in een videoboodschap Duitsers op het aantal sociale contacten te beperken en zo min mogelijk te reizen. Als inwoners het aantal contactmomenten verkleinen „kunnen we gezamenlijk de enorme uitdaging aangaan die het virus met zich meebrengt”, aldus Merkel.