Minder nieuwe coronabesmettingen in Antwerpen

In Antwerpen, tot voor kort de broeihaard in België van het coronavirus, is sprake van een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingsgevallen. In grote delen van de rest van het land stijgt het aantal nog wel, maar minder snel. „De exponentiële groei lijkt voorlopig gestopt”, zei viroloog Steven Van Gucht maandag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten.

De toename is het grootste in het Brussels gewest en de regio Luik. Als de stijging in Brussel doorzet, zal daar een algemene mondkapjesplicht worden ingevoerd, zoals eerder al in de provincie Antwerpen.

Het aantal nieuwe besmettingen over het hele land bekeken stijgt nog altijd licht. Vorige week raakten in België dagelijks gemiddeld 580 mensen besmet, een toename van 16 procent ten opzichte van een week eerder. Er werden meer nieuwe coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis. Het waren er vorige week gemiddeld 27 per dag, een groei van 12 procent. Gemiddeld overlijden 3,4 mensen per dag door Covid-19.

Volgens de officiële cijfers zijn in België tot nu toe 74.152 mensen besmet geraakt en zijn 9872 mensen overleden door het longvirus.