Minder migranten naar Europa

Er zijn dit jaar ruim 50 procent minder migranten via de Middellandse Zee naar Europa gekomen dan in 2016. Toen maakten 359.000 mensen met succes de oversteek, nu tot peildatum 20 december 170.000. Italië (119.000) was het populairst, gevolgd door Griekenland (29.000) en Spanje (21.500). Het aantal doden en vermisten nam eveneens af: dit jaar 3116 tegen 4967 in 2016.

Dat blijkt uit een rapport dat de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vrijdag in Genève publiceerde. Ook wereldwijd liep het aantal mensen dat hun vlucht niet overleefde terug, van 7807 tot ten minste 5362, ondanks de massale uittocht van Rohingya uit Myanmar. Deskundigen zijn ervan overtuigd dat de werkelijke cijfers verontrustender zijn door de vele niet-geregistreerde slachtoffers.