Minder koperdiefstal op Belgisch spoor

Na een opleving in 2018 is het aantal koperdiefstallen langs het Belgische spoor vorig jaar met ruim een derde gedaald. Spoorbeheerder Infrabel telde 203 kabeldiefstallen met gevolgen voor het treinverkeer. Gemiddeld daalde het aantal minuten vertraging van 144 naar 42 minuten per dag.

Vooral hogesnelheidslijnen moesten het ontgelden. Bijna een op de drie diefstallen gebeurde op de trajecten Brussel-Leuven-Luik en van Luik naar de Duitse grens. Alles wijst erop dat hier een professionele dievenbende aan het werk was, aldus Infrabel.

Ruim zes op de tien kabeldiefstallen vonden plaats in Wallonië, bijna twee keer zoveel als in Vlaanderen. In het Brusselse gewest ging het om 8,5 procent.

In 2018 werden 315 gevallen van kabeldiefstal geregistreerd. In de jaren 2014 tot en met 2017 lagen de cijfers een stuk lager. In 2012 waren het er maar liefst 1362. Een jaar later was dat gedaald naar 810.

Infrabel werkt aan de mogelijkheid om drones in te zetten voor bewaking van de spoorinfrastructuur.