Minder incidenten bij asielopvang Duitsland

Het aantal aanvallen op vluchtelingen en hun onderkomens in Duitsland is vorig jaar sterk afgenomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn telde 2219 incidenten. Dat was ongeveer een derde minder dan in 2016 toen ongeveer 3500 aanvallen werden geregistreerd.

De incidenten varieerden van brandstichting en mishandeling tot belediging en het gooien van explosieven. Het departement telde onder andere 313 aanslagen en overvallen op adressen met vluchtelingen waardoor meer dan driehonderd mensen gewond raakten, aldus Duitse media woensdag.