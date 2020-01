Minder doden in Thailand tijdens ‘de zeven gevaarlijkste dagen’

In Thailand zijn 373 verkeersdoden gevallen tijdens wat bekendstaat als de „zeven gevaarlijkste dagen” van het jaar. Dat is bijna 20 procent minder dan het dodental tijdens de nieuwjaarsvakantie van vorig jaar, toen 463 mensen om het leven kwamen. Dat schrijft de Bangkok Post vrijdag. Het is het laagste aantal sinds vijf jaar.

Van 27 december tot 2 januari waren in het hele land in totaal 3421 verkeersongevallen met 3499 gewonden. In Bangkok kwamen vijftien mensen om het leven.

De belangrijkste oorzaak van het grote aantal ongelukken tijdens de zeven dagen rond Nieuwjaar is dat chauffeurs met alcohol de weg op gaan of te hard rijden. De meeste voertuigen (85 procent) die betrokken raakten bij ongevallen waren motorfietsen, aldus onderminister van Binnenlandse Zaken Niphon Bunyamanee.

De naleving van verkeersregels wordt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maar gebrekkig gecontroleerd in het Zuidoost-Aziatische land. De helft van de motorrijders draagt geen helm en de meerderheid van de automobilisten doet geen gordel om.