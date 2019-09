Minder doden door treinramp Congo

Het dodental door het ontsporen van een trein in Congo is naar beneden bijgesteld. Een minister zei vrijdag dat sprake is van vijftien doden en enkele tientallen gewonden.

De autoriteiten spraken na de crash in de provincie Tanganyika aanvankelijk over 50 doden. „Er waren meerdere lezingen over het dodental. We hebben nu van het nationale spoorbedrijf gehoord dat er vijftien doden en ongeveer dertig gewonden waren”, zei minister Steve Mbikayi (Humanitaire Zaken).

Mbikayi zei dat op zijn ministerie verwarring was ontstaan. De gewonden waren per ongeluk opgeteld bij het dodental.