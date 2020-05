Minder dan 8600 Amerikaanse militairen zitten nog in Afghanistan

Er zijn nog minder dan 8600 Amerikaanse militairen in Afghanistan. Het terugbrengen van de troepensterkte verloopt sneller dan gepland. Washington heeft eind februari met de Taliban afgesproken, dat de VS onder voorwaarden het aantal troepen half juli zouden verminderen van 13.000 naar circa 8600. Amerikaanse functionarissen hebben echter laten weten dat dit al is gebeurd.

Volgens The New York Times krijgt president Trump deze week enkele scenario’s voorgelegd voor het terughalen van alle militairen. Trump heeft een voorkeur voor het ‘snelste’ schema. Daarmee zouden er tijdens de presidentsverkiezingen in november geen Amerikaanse troepen meer in Afghanistan zijn. Tegen de Taliban was in de onderhandelingen gezegd dat de Amerikanen halverwege 2021 helemaal zouden vertrekken als alles goed zou gaan. De twee beloofden elkaar minder geweld te gebruiken en de Taliban zouden over een bestand en een duurzame vrede gaan praten met andere partijen in het land.

De Taliban zijn extremistische soennieten van een bevolkingsgroep uit het oosten en zuiden van het land. Ze voerden een schrikbewind in de jaren 1996-2001 in vrijwel heel Afghanistan. De VS vielen het land in 2001 binnen en maakten daar een einde aan. Maar de strijd ging door en het is de langste oorlog geworden die de VS hebben gevoerd.