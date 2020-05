Minder dan 50 nieuwe sterfgevallen door corona in Spanje

In Spanje zijn voor het eerst in tijden minder dan 50 nieuwe sterfgevallen door infectie met het coronavirus gemeld. Het ministerie van Volksgezondheid liet weten dat de afgelopen 24 uur 48 patiënten zijn bezweken aan Covid-19. Dat was voor het laatst op 16 maart het geval. Het dodental staat nu op 28.678.

Het aantal geregistreerde besmettingsgevallen liep volgens de autoriteiten met 466 op tot 282.370. De Spaanse premier Pedro Sánchez zei zaterdag, vooruitlopend op de laatste coronagegevens, dat toeristen vanaf juli weer welkom zijn, uiteraard onder aan aantal veiligheidsvoorwaarden.