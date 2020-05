Minder coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

In België zijn het afgelopen etmaal 59 mensen met het coronavirus opgenomen in een ziekenhuis, terwijl 69 patiënten werden ontslagen. Het is de tweede dag op rij dat er minder dan honderd mensen met Covid-19 in een hospitaal worden opgenomen.

In totaal liggen er 3044 coronapatiënten in een ziekenhuis. Het aantal mensen op de intensive care daalde met 19 naar 655. „De trend is heel positief”, zei viroloog Steven van Gucht op de dagelijkse persconferentie.

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen steeg met 361, enkele tientallen minder dan een dag eerder. De afgelopen 24 uur werden tachtig sterfgevallen geregistreerd, waarvan 41 in ziekenhuizen, en 39 in woonzorgcentra. Het totaal aantal overlijdens komt daarmee op 7924.

De afgelopen week werden dagelijks tussen de 20.000 en 25.000 testen uitgevoerd. Dat wordt de komende dagen verder opgevoerd, mede omdat er door de de heropening van veel bedrijven weer meer mensen actief zijn.