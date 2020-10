Minder coronagevallen in Suriname, avondklok uur later

Surinamers mogen weer wat langer de hort op. Ze hoeven vanaf maandag pas om 22.00 uur thuis te zijn in plaats van 21.00 uur zoals de afgelopen maanden de regel was. De versoepeling van de avondklok is mogelijk omdat er de laatste dagen een scherpe daling van het aantal actieve coronabesmettingen was, zei president Chan Santokhi zondagavond „met gepast enthousiasme” in zijn tweewekelijkse Covid-19-toespraak.

Santokhi stelde een verdere versoepeling in het vooruitzicht als het Suriname lukt om het aantal positieve gevallen onder de 25 per dag te houden. Maar als dat niet lukt, zullen de maatregelen gewoon weer verscherpt worden, waarschuwde hij.

De president zei blij te zijn met een donatie sneltesten door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). De testen geven binnen een halfuur resultaat en zullen worden gebruikt door ziekenhuizen en op testlocaties in het hele land.