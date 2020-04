Minder coronadoden en ziekenhuisopnames in België

In België zijn de afgelopen 24 uur 230 mensen overleden aan de gevolgen van coronabesmetting, duidelijk minder dan een dag eerder. Dat blijkt uit het epidemiologische bulletin dat Sciensano zondag publiceerde. Het totaal aantal sterfgevallen kwam daarmee op 5683.

Volgens Sciensano bezweken 76 mensen in een ziekenhuis en 154 in een verzorgingsinstelling. Bij deze laatste categorie gaat het om vermoedelijke coronaslachtoffers, slechts 4 procent van deze gevallen is bevestigd.

Het aantal ziekenhuisopnames liep ook terug. Er kwamen 265 nieuwe patiënten bij, 409 werden er ontslagen. In totaal liggen er nu nog 4871 Belgen in een ziekenhuis, van wie 1081 op de afdeling intensive care. Het aantal bevestigde coronabesmettingen nam met ruim 1300 toe tot bijna 38.500.

De Vlaamse premier Jan Jambon overlegt maandag met Mark Rutte over de stand van zaken in de coronacrisis. De wederzijdse aanpak daarvan zal onderwerp van gesprek zijn, maar bijvoorbeeld ook de situatie in de grensstreek. Een maand geleden gingen grensovergangen dicht voor niet-essentieel verkeer.